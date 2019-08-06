Під Одесою екс-"регіонал" задавив на смерть двох людей

Криваве ДТП під Одесою, в результаті якого загинули дві людини, влаштував колишній член "Партії регіонів", керівник Одеської і Донецької залізниці Микола Рогов. Суд Одеси відправив підозрюваного під нічний арешт, пише "Думська".

Адвокат колишнього "регіонала" стверджує, що той влаштував аварію не спеціально, він у машині втратив свідомість. Нібито у його підозрюваного гіпертонія і цукровий діабет.

За інформацією видання, Микола Рогов багато років очолював Донецьку залізницю і деякий час Одеську. У 2010-2014 роках він був депутатом Донецької облради від Партії регіонів.

Фото: Микола Рогов влаштував криваве ДТП (dumskaya.net)

Підозрюваному інкримінують злочин, передбачений частиною 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Йому "світить" від 5 до 10 років позбавлення волі. Прокуратура вимагала відправити його під варту, але суддя Віктор Чаплицкий зупинився на більш гуманної запобіжний захід.

Фото: Місце ДТП (dumskaya.net)

Нагадаємо, що 2 серпня авто "Мерседес", рухаючись в бік Одеси, вилетіло на зустрічну смугу і узбіччя, де наїхало на чоловіка і жінку, які стояли біля торгового намету з кавунами. Після цього він проїхав ще 150 метрів і зупинився в полі. В результаті ДТП загинув торговець кавунами і покупниця.

Як ми раніше писали, водій автомобіля Ауді, який був під кайфом і устроил масштабне ДТП в Києві на площі Перемоги взимку, не з'явився в суд. Тиждень тому його відпустили з-під варти під домашній арешт.

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