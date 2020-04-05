ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Одесою десятки жінок накинулися на "коронавірусого" хлопця (відео)

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 19:12
Під Одесою десятки жінок накинулися на "коронавірусого" хлопця (відео)
Коронавірус в Україні і незгодні (колаж: РБК-Україна)

Через коронавірус в Україні жителі села під Одесою влаштували мітинг

Коронавірус в Україні призвів до зараження більш ніж 1251 людини. При цьому деякі громадяни змушені перебувати на самоізоляції не тільки в лікарнях, але і вдома. Через це сусіди відчувають страх і незадоволення. Так, у селі Ракулово під Одесою односельчанки "накинулися" на хворого хлопця, який повернувся з Чехії.

Як повідомляється, місцеві жителі поскаржилися в поліцію на односельчанку, до якої приїхав на самоізоляцію син з Чехії, і влаштували мітинг на вулиці.

У підпису до опублікованих кадрів коротко викладена суть ситуації. До жительки села Ракулово приїхав з-за кордону син, і це викликало неадекватну реакцію односельців. Вони зажадали, щоб молодий чоловік покинув село.

"Він проїхав 4 кордони, на яких проходив перевірки, аналізи... В документах, які він заповнював, вказував саме цю адресу дислокації на період самоізоляції, через що він у цей період не має права покинути цю адресу", - пояснює брат приїжджого.

Однак, місцеві жителі влаштували справжній вуличний мітинг і зажадали, щоб "коронавірусний" гість виїхав із села. З цього приводу вони навіть написали заяву в поліцію, яка не знайшла в діях матері та сина нічого протизаконного.

Під Одеської односельчанки накинулися на хворого хлопця

Нагадаємо, що раніше вчені розкрили головну особливість коронавіруса SARS-CoV2.

До цього експерт поділився невтішним прогнозом про коронавірус.

У Британії попередили про можливе посилення карантину У Чернівцях двоє дітей з підозрою на коронавірус у важкому стані
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся