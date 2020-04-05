Під Одесою десятки жінок накинулися на "коронавірусого" хлопця (відео)

Коронавірус в Україні і незгодні (колаж: РБК-Україна)

Через коронавірус в Україні жителі села під Одесою влаштували мітинг

Коронавірус в Україні призвів до зараження більш ніж 1251 людини. При цьому деякі громадяни змушені перебувати на самоізоляції не тільки в лікарнях, але і вдома. Через це сусіди відчувають страх і незадоволення. Так, у селі Ракулово під Одесою односельчанки "накинулися" на хворого хлопця, який повернувся з Чехії.

Як повідомляється, місцеві жителі поскаржилися в поліцію на односельчанку, до якої приїхав на самоізоляцію син з Чехії, і влаштували мітинг на вулиці.

У підпису до опублікованих кадрів коротко викладена суть ситуації. До жительки села Ракулово приїхав з-за кордону син, і це викликало неадекватну реакцію односельців. Вони зажадали, щоб молодий чоловік покинув село.

"Він проїхав 4 кордони, на яких проходив перевірки, аналізи... В документах, які він заповнював, вказував саме цю адресу дислокації на період самоізоляції, через що він у цей період не має права покинути цю адресу", - пояснює брат приїжджого.

Однак, місцеві жителі влаштували справжній вуличний мітинг і зажадали, щоб "коронавірусний" гість виїхав із села. З цього приводу вони навіть написали заяву в поліцію, яка не знайшла в діях матері та сина нічого протизаконного.

Під Одеської односельчанки накинулися на хворого хлопця

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