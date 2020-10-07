Під Одесою дама на позашляховику влаштувала жорстку ДТП і сильно травмувала "копа"

Під Одесою жінка за кермом позашляховика Range Rover влаштувала серйозну ДТП з потерпілим - водійка влетіла в автомобіль поліцейських, і співробітника правоохоронних органів госпіталізували з важкими травмами.

Інцидент стався біля села Шабо в Білгород-Дністровському районі. Про це 7 жовтня передали в прес-службі поліції області.

Попередньо було встановлено, що у вівторок увечері жінка-водій на розвилці траси не надала перевагу в русі службовому автомобілю поліції "ВАЗ", і врізалася в машину.

В результаті аварії обидві машини були розбиті. І позашляховик, і поліцейський "ВАЗ" транспортували на арешт-майданчик.

За фактом аварії було відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК. Всі деталі та обставини дорожньої пригоди з'ясовуються.

Зазначається, що водіїв перевірили на вміст алкоголю в крові - результати тесту показали, що обидва були тверезі.

Жінка на Range Rover не постраждала у події, проте один з поліцейських отримав серйозні травми.

Як пише "Бесарабія INFORM" з посиланням на повідомлення Білгород-Дністровського міськрайонного відділення ДСНС, "копа" госпіталізували з переломом кісток тазу, травмами голови та ноги.

Чоловік не міг самостійно вибратися з понівеченого автомобіля - його затиснуло в салоні. Однак ще до приїзду рятувальників і медиків потерпілого допомогли дістати очевидці ДТП, після чого його відвезли в кареті "швидкої" до лікарні.

Під Одесою жінка-водій протаранила поліцейське авто (фото: od.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Одесі 18-річний водій протаранив припарковані авто, і машини відкинуло на пішохода.

Також ми писали про те, що нещодавно під Запоріжжям підліток у ДТП вбив трьох людей.