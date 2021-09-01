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Під Одесою велика риба втопила чоловіка: тіло знайшли в 15 метрах від берега

Автор: Володимир Костирін

Біля Одеси в Хаджибейському лимані потонув чоловік, якого потягла у воду велика риба. Тіло загиблого водолази виявили на глибині 5 метрів.

Про це 1 вересня передали в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Інцидент стався на Об'їзній дорозі за кілька кілометрів від Одеси.

Рятувальникам цього ранку надійшло повідомлення, що в лимані потонув чоловік, після чого на місце прибули співробітники ДСНС і водолази.

За словами одного з очевидців події, чоловік наодинці ловив рибу на березі, і йому на гачок потрапила велика рибина, яка потягла рибалку за собою у воду - одесит втратив рівновагу, впав у лиман і потонув.

Тіло потопельника вдалося виявити на відстані 15 метрів від берега і глибині 5 метрів, після чого загиблого дістали з лиману і перенесли на берег.

Тепер правоохоронці з'ясовують деталі та обставини трагічного випадку, а також встановлюють особу загиблого.

У Хаджибейському лимані водяться у великій кількості невеликі риби бички кругляк і піленгас, а серед більш крупних водних мешканців - окунеподібні бички-пісковики (пісочники) і судаки. Також в лимані багато прісноводних видів риб.

Раніше повідомлялося, що під Одесою 4-річний хлопчик потонув у морі у Білгород-Дністровському районі, куди з сім'єю приїхав на відпочинок. Мама дитини теж була у воді в той час, але відволіклася, що призвело до трагедії.

Нагадаємо, у червні під Рівним батько дев'ятьох дітей провалився в яму від бобрів, і його задушив кінь.

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ОдесаДСНС