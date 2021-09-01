Під Одесою велика риба втопила чоловіка: тіло знайшли в 15 метрах від берега

Інцидент стався на Об'їзній дорозі за кілька кілометрів від Одеси.

Рятувальникам цього ранку надійшло повідомлення, що в лимані потонув чоловік, після чого на місце прибули співробітники ДСНС і водолази.

За словами одного з очевидців події, чоловік наодинці ловив рибу на березі, і йому на гачок потрапила велика рибина, яка потягла рибалку за собою у воду - одесит втратив рівновагу, впав у лиман і потонув.

Тіло потопельника вдалося виявити на відстані 15 метрів від берега і глибині 5 метрів, після чого загиблого дістали з лиману і перенесли на берег.

Тепер правоохоронці з'ясовують деталі та обставини трагічного випадку, а також встановлюють особу загиблого.

У Хаджибейському лимані водяться у великій кількості невеликі риби бички кругляк і піленгас, а серед більш крупних водних мешканців - окунеподібні бички-пісковики (пісочники) і судаки. Також в лимані багато прісноводних видів риб.