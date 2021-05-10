Під Одесою 6-річна дитина отруїлася горілкою на цвинтарі: ледь встигли врятувати

Як розповіли в поліції, дитину виявили на землі без свідомості люди, які були на кладовищі в селі Дальницької територіальної громади 9 травня. Вони відразу викликали швидку медичну допомогу і подзвонили в поліцію.

"Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі й на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив", - йдеться в повідомленні поліції.

Очевидці додали, що 6-річна дитина розповіла дорослим, які її виявили, що випила набагато більше – п'ять чарок горілки.

Хлопчика госпіталізували в місцеву лікарню, зараз його життю вже нічого не загрожує, і лікарі найближчим часом випишуть його додому.

За невиконання зобов'язань по догляду за дитиною та її вихованню на 39-річну матір хлопчика було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції області закликали батьків не втрачати пильність під час свят і не забувати про свої обов'язки стосовно дітей.