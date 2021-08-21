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На одеському пляжі турист відмовився одягнути спідню білизну і влаштував бійку з "копом"

Автор: Володимир Костирін

В Одесі на пляжі турист абсолютно без одягу зайшов до кафе, не реагував на прохання персоналу одягнути спідню білизну та розрахуватися за замовлення, а коли викликали правоохоронців, накинувся на "копа" з кулаками.

Про це передали в прес-службі Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався на популярному серед туристів і городян пляжі "Ланжерон", де, як правило, завжди досить багатолюдно.

Один з відпочиваючих туристів виявився прихильником нудизму - чоловік зняв з себе одяг, в тому числі й плавки, і відправився підкріпитися до кафе.

Судячи з усього, офіціанти все ж прийняли замовлення у відвідувача "в костюмі Адама", хоча й обурювалися його зовнішнім виглядом. Але коли справа дійшла до оплати, конфліктна ситуація загострилася.

Персонал закладу громадського харчування викликав поліцію, щоб ті розібралися з неадекватом. Але голий турист став буйствувати та накинувся на дільничного офіцера, влаштувавши бійку.

За словами начальника відділення слідчого відділу поліції №2 Одеського райуправління Ганни Войтенко, за умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу.

Агресивного туриста-нудиста також помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Як повідомлялося, раніше в липні в Одесі напівоголена пара їхала в маршрутці, і в транспорті сталася штовханина з обуреними пасажирами.

Також ми писали про те, що перед цим у червні в Києві оголений чоловік гуляв посеред дороги, і ситуацію зняли на відео.

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Одеса