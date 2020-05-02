Одеського викрадача дітей суд відпустив додому під особисте зобов'язання

В Одесі суд випустив з-під варти чоловіка, який намагався викрасти 7-річну дівчинку в селищі Курісове і вивезти на автомобілі. Тоді Яні вдалося вирватися і втекти, а зловмисника пізніше затримали поліцейські.

В той самий день - 28 квітня - правоохоронці отримали повідомлення про аналогічну подію вже в іншому селі - в Березівках він намагався вкрасти 8-річну Варю Ж. В телефоні 39-річного підозрюваного "копи" виявили порнографічне відео з участю дітей.

У прес-службі прокуратури Одеської області розповіли, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Лиманського відділення поліції. Чоловікові повідомили про підозру у викраденні дитини.

Як стало відомо, Комінтернівський райсуд Одеси відправив затриманого під домашній арешт.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя Барвенко, передає місцеве видання "Думська".

Тепер підозрюваний у спробі викрадення дітей одесит Микола В. повинен носити електронний браслет. Також він пообіцяв ходити на судові засідання.

"В ході визначення запобіжного заходу судді визнали дії Миколи В. недостатньо небезпечними для суспільства, а також те, що на утриманні підозрюваного - дворічна дитина", - йдеться в повідомленні.

Джерела видання зазначили, що вдома у чоловіка, який ніде офіційно не працює, поліцейські під час обшуку знайшли у нього в комп'ютері та мобільнику близько сотні відео і фото з дитячою порнографією. Деякі не були викачані з інтернету, а явно записані самостійно.

Сам Микола зізнався, що хотів заманити дівчаток у свій автомобіль дитячими іграшками в коробці (лежали в салоні на задньому сидінні), а після викрадення мав намір їх розбестити.

У відділі комунікації поліції Одеської області розповіли, що після затримання підозрюваного почали виробництво за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

Водночас виробництво за підозрою в розбещенні малолітніх відкрито не було.

Перед тим, як відправитися на "полювання на дітей", Микола перефарбовував свою білу іномарку Mercedes в інший колір за допомогою балончика з фарбою, що легко змивається.

"Цікаво також, що 4 квітня 2020 року Микола В. виїжджав на добу до Скадовська, а на наступний день повернувся на частково перефарбованій машині", - йдеться в матеріалі.

Також джерело видання в поліції розповіло, що слідство знайшло у вилучених при обшуку у підозрюваного телефонах "цікаву інформацію - неодноразові дзвінки кільком відомим одеським кримінальним авторитетам".

Раніше ми писали про те, що в квітні у Києві зловили небезпечного злочинця, який здійснював насильство над неповнолітніми дівчатками. 41-річний чоловік був затриманий за розбещення 10-річної дитини. В ході розслідування з'ясувалося, що його жертвами стали ще вісім дівчаток у віці від 9 до 16 років.