Одеський чиновник шокував Зеленського своєю зарплатою: названа сума

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Одеси, де заслухав доповіді місцевих чиновників. Зарплата одеського чиновника сильно здивувала президента. Це видно на відео, яке опубліковано на каналі News.ua в YouTube.

На відео видно, що глава держави ставить питання одеському чиновнику про те, хто призначив йому зарплату. Чиновник заявив, що цим питанням займається профільне міністерство.

Після цього Зеленський запитав, яку зарплату отримує чиновник, на що той відповів, що 120 тисяч гривень.

"120 тисяч на руки? А у мене - 22 тисячі", - обурився Зеленський.

Зеленський шокований зарплатою одеського чиновника (відео: YouTube/NEWS UA - НОВИНИ УКРАЇНИ)

Нагадаємо, що новий секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заробив на своєму посту у червні 92 320 гривень. Ця сума враховує оклад, надбавки за вислугу років і за інтенсивність праці, премію і витрати.

Варто зазначити, що Данилюк також був призначений керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Раніше повідомлялося про те, що перша президентська зарплата Володимира Зеленського за травень 2019 року становила 12 727 гривень. В майбутньому його зарпалата буде така ж, як у колишнього президента Петра Порошенка - близько 30 тисяч гривень.