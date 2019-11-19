Одеситка стала найкрасивішою студенткою України: спекотні фото

Грандіозний конкурс краси Студміс України 2019 відбувся 17 листопада у Міжнародний день студента. За звання "найкрасивішої студентки" боролися учасниці, які перемогли в аналогічному змаганні на регіональному рівні.

Фінал відбувся в Києві в одному з концерт-холів. Змагання складалося з різноманітних конкурсів, в яких дівчата показували свої таланти, красу й інтелектуальні здібності.

Трійка фіналістів Студміс 2019: Вікторія, Дарина, Аделіна (фото: instagram.com)

Дівчата виходили у вечірніх вбраннях від українських дизайнерів, в яких демонстрували витончені статури.

До трійки фіналістів увійшли одеситка Дарина, Вікторія з Вінниці, а також Аделіна з Житомира.

Трійка фіналістів: Аделіна, Дарина, Вікторія (фото: instagram.com/studmissua)

В результаті головну корону студентського конкурсу краси отримала Дарина Самсоннікова з Одеського національного морського університету.

Дівчина в Instagram подякувала рідним та близьким за підтримку і віру в неї.

"Сьогодні я стала Студміс України 2019! Емоції, щастя, сльози!" - написала Дарина.

Дарина Самсоннікова часом викладає в Instagram досить відверті знімки, не соромлячись демонструвати свої форми.

Студміс України 2019 Дарина Самсоннікова (фото: instagram.com/dashasams)