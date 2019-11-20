В Одесі жінка випала з маршрутки на ходу: шокуюче відео

В Одесі під час повороту з маршрутки вилетіла жінка
В Одесі стався неприємний інцидент з 38-річною жінкою, яка випала з маршрутки, коли вона повертала з вулиці Мельницької на Степову. Відео події з'явилося в мережі.
В результаті аварії потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, забитої черепно-мозкової травми та перелому правого стегна. Жінку госпіталізували до лікарні.
НП в Одесі: жінка випала з маршрутки на повному ходу (відео: YouTube)
Поліція з'ясовує причини інциденту. А ось користувачі мережі шоковані поведінкою свідків події. Багато людей обурені тим, що до жінки відразу ніхто не підійшов, щоб надати допомогу.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в Києві в маршрутки на повному ходу відпали колеса. Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда.