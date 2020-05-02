В Одесі біля Будинку профспілок напали на блогера через українську мову: відео конфлікту

Зіткнення в Одесі біля Будинку профспілок (Фото: "Одеса Медіа")

В Одесі на заходах з нагоди річниці подій 2 травня сталися зіткнення

В Одесі біля Будинку профспілок на Куликовому полі під час заходів до річниці подій 2 травня зав'язалася бійка - прихильники Антимайдана грубо обматюкалі стримера за українську мову і один з них вдарив блогера. Той у відповідь штовхнув агресивного чоловіка, і невдовзі конфлікт зупинили активісти патріотичних організацій.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Одеської області, одесита 1965 року народження, який затіяв сварку з нецензурною лайкою з перехожим, "копи" втихомирили та доставили до Приморського відділу.

На чоловіка склали протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Інцидент стався перед входом на Куликове поле, яке сьогодні оточене правоохоронцями - там вишикувалася черга людей, які прийшли покласти квіти.

Блогер Валентин Ткачук спостерігав за процесом, спілкувався з тими, хто прийшов, та вів трансляцію. Сутичка виникла через те, що один з чоловіків у черзі обурився розмовою стримера українською мовою.

Відео з місця подій опубліковано на Facebook-сторінці блогера (на кадрах на нього напали на 8-й хвилині).

Відео: В Одесі 2 травня на блогера напали через українську мову

Після бійки Ткачук зазначив журналістам, що не знає людей, які стали проявляти агресію.

"Конфлікт відбувся, тому що я говорив українською мовою. Такого раніше не було", - сказав блогер.

Також він звернувся до поліції за фактом інциденту.

У шосту річницю подій 2 травня в Одесі правоохоронці перейшли до посиленого режиму служби. Куликове поле було оточене правоохоронцями, але людей на площу все ж пропускають.

Відео: В Одесі 2 травня на Куликовому полі відбувся напад на блогера за українську мову

Раніше ми повідомляли, що наприкінці березня в Одесі сталася масова бійка зі стріляниною - конфлікт спалахнув між місцевими активістами та прихильниками "русского мира", а почалося все через портрет Сталіна.