В Одесі вода змінила колір: сморід стоїть страшний

В Одесі вода в чорноморських лиманах почала зеленіти, що призвело до масового мору креветки. Така екологічна НП сталася в Хаджибейському лимані, а зміну кольору води показали на знімках із супутника.

Дно водойми вкрите шаром з мертвих ракоподібних, а сморід відчувається в десятках метрів від води. Про це повідомляє "Думська".

Вчені говорять, що у всьому винні недавні зливи, після яких відбулося різке підвищення температури повітря та води. Через що в лиманах почали бурхливо розмножуватися синьо-зелені водорості, які гинуть і гниють, забираючи кисень.

В Одесі почала зеленіти вода (фото: dumskaya.net)

"Причин мору креветки в лимані може бути багато - від різкого підвищення температури повітря до забруднення води під час нещодавніх дощів", - кажуть фахівці.

Місцеві мешканці кажуть, що таке відбувається на лимані кожен рік, коли стовпчики термометрів перетинають позначку в 30 градусів.

В Одесі стався мор креветки на лимані (фото: dumskaya.net)

Зазначимо, що ближче до середини літа часто синьо-зелені водорості добираються і до Одеських пляжів. Що робить відпочинок біля води неможливим.

Раніше повідомлялося, що у Києві пляжі вже переповнені - люди не носять маски і не дотримуються дистанції.

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