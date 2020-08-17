В Одесі посилили карантин: які ввели обмеження у місті

В Україні з понеділка помінялися правила адаптивного карантину і кілька областей потрапили в різні зони. Курортна Одеса потрапила в "жовту" зону, а це значить, що в регіоні ввели нові обмеження.

В Одесі з 17 серпня в громадських місцях закритого типу (в приміщеннях) можна перебувати тільки в медичних масках і респіраторах. Таке рішення прийняли на комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міськради.

Також з'явилися додаткові обмеження у транспорті – перевозити пасажирів можна тільки на місцях для сидіння, стоячі місця – під забороною. В кінотеатрах можна продавати квитки лише на половину місць у залі. Відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, які надають послуги кризові) – заборонені.

Нові обмеження були введені, через те, що в Одесі та Одеській області знову стала зростати кількість пацієнтів з COVID-19. У "червону" зону потрапило лише одне село в Одеській області – Біляївка. На цей момент у лікарнях Одеси знаходиться 253 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Термін дії рішення комісії та прикріплення до карантинної зони "жовтого" рівня – 14 днів. Після закінчення цього терміну, комісія буде знову переглядати рішення про обмеження.

Раніше ми писали про те, що в "жовту" зону потрапив також Київ і розповідали про обмеження в столиці.

Також ми повідомляли про те, що станом на 17 серпня не готові до ослаблення карантину понад 10 областей України.