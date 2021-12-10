В Одесі будівельник зірвався з 3-го поверху, але колеги відмовилися викликати "швидку"

Інцидент стався на вулиці Дерибасівська, 19, де ремонтують фасад старовинної триповерхової будівлі, пам'ятник архітектури місцевого значення. Там при роботах впав будівельник, але викликати для нього медиків керівництво бригади не поспішало - мовляв, розберемося самі.

Це обурило очевидців події. Коли представники ЗМІ прибули на будмайданчик, щоб з'ясувати деталі НП і зафіксувати правопорушення, їх не пустили всередину.

Після цього між охоронцями будмайданчика і журналістами сталася бійка.

"Через сутички та розголос ситуації, керівництву будівельників таки довелося викликати швидку допомогу. Після цього постраждалого шпиталізували", - йдеться в публікації.

Коли будівельника на ношах заносили в карету "екстренки", потерпілий був при свідомості.

Постраждалого робітника таки госпіталізували після скандалу (фото: t.me/odesalivetv)

За словами очевидців, будівельник під час робіт не використовував страховку.

Також в мережі опублікували відео з місця події. Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - звучить нецензурна лексика!)

Крім того, на місце інциденту викликали правоохоронців.

Інцидент стався на будмайданчику в центрі Одеси (фото: t.me/odesalivetv)