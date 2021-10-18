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В Одесі за дивних обставин помер підліток: говорив по телефону і відключився

Автор: Людмила Жукова

В Одесі в кафе стався шокуючий випадок. 17-річний підліток раптово помер. До цього він говорив по телефону, при чому він нічого не їв і не пив.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Одеса INFO".

Як все сталося

Трагедія сталася в кафе "Чердак". Як розповіли очевидці, 17-річний хлопець перебував у компанії друзів, нічого не їв і не пив. Він якраз говорив по телефону, коли раптом втратив свідомість і так не прийшов до тями.

Друзі хлопця викликали швидку і подзвонили його близьким. До приїзду швидкої вони і працівники кафе намагалися реанімувати підлітка. Швидка допомога прибула на місце через 17 хвилин. Медики теж проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. На жаль, хлопець помер, так і не приходячи до тями.

Рідні розповіли, що у хлопця були проблеми з тиском і щитовидною залозою. Всі обставини смерті зараз з'ясовуються.

В Одесі в кафе помер підліток (фото:t.me/c/1450213869)

Як ми раніше писали, під Дніпром загинув підліток, вдихнувши газ з балона.

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Одеса