В Одесі за дивних обставин помер підліток: говорив по телефону і відключився

Як все сталося

Трагедія сталася в кафе "Чердак". Як розповіли очевидці, 17-річний хлопець перебував у компанії друзів, нічого не їв і не пив. Він якраз говорив по телефону, коли раптом втратив свідомість і так не прийшов до тями.

Друзі хлопця викликали швидку і подзвонили його близьким. До приїзду швидкої вони і працівники кафе намагалися реанімувати підлітка. Швидка допомога прибула на місце через 17 хвилин. Медики теж проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. На жаль, хлопець помер, так і не приходячи до тями.

Рідні розповіли, що у хлопця були проблеми з тиском і щитовидною залозою. Всі обставини смерті зараз з'ясовуються.

В Одесі в кафе помер підліток (фото:t.me/c/1450213869)