В Одесі через Сталіна сталася масова бійка зі стріляниною та сльозогінним газом

В Одесі сталася масова бійка зі стріляниною - конфлікт спалахнув між місцевими активістами та прихильниками "русского мира", а почалося все через портрет Сталіна на автомобілі директора одного з магазинів по ремонту техніки.

За словами активіста Дем'яна Ганула, інцидент стався 28 березня в Суворовському районі на вулиці Марсельській. Чоловік разом з другом помітив машину з портретом радянського диктатора, біля якої стояв і власник транспорту.

"Так як ми з ним знайомі по ситуації з забороненою символікою раніше, я попросив зняти портрет з авто добровільно. Він відмовився, погодився зачекати поліцію", - йдеться в публікації на сторінці в Facebook.

Він розповів, що коли прибули патрульні, на місце також підтяглася і група молодиків-українофобів із сепаратистського угрупування "ОНР".

"Ми хотіли пояснити їм, хто такий Сталін, але це було безрезультатно, під впливом алкоголю та пропаганди їх мозок перетворився на вату. Після довгої бесіди в хід пішли цитатки кшталт - "бандеровские беси вон из адесси", "у нас гражданская вайна" і т.д. Звичайно після "адеса рускай горад" наші вуха відмовилися це чути і почалася масова бійка. Так, десь 20+ "бійців" не існуїчої "республіки" хотіли скоріше потрапити на концерт Кобзона", - описав ситуацію Ганул.

Активіст розповів, що був змушений вистрілити в повітря, адже "сидіти за ліквідацію цих покидьків бажання немає".

Закінчилося все тим, що портрет "вождя" самостійно зняв власник авто.

Ганул наголошує, що чоловік має все-таки відповісти перед законом, "а ще, мені здається, він закриє магазин з ремонту - не личить заробляти гроші у країні, яку не поважаєш".

Також активіст подякував усім, хто прибув до них на допомогу.

Ганул опублікував в мережі фото любителя Сталіна.

В Одесі через любителя Сталіна сталася масова бійка (Фото з Facebook-сторінки Дем'яна Ганула

Як зазначив активіст Ігор Бею, поліцейські використовували сльозогінний газ для того, що б заспокоїти "цю шоблу".

"Погано звісно ж що поліцією не було затримано жодного, але це не кінець", - написав він у своєму Facebook.

Відео: в Одесі любителя Сталіна змусили прибрати наклейку з портетом "вождя"

Нагадаємо, що нещодавно нардеп Ілля Ківа похвалив Сталіна і потрапив у черговий скандал - політик опублікував цитату диктатора в мережі та нарвався на хвилю критики.