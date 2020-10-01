В Одесі співробітник поліції зґвалтував дівчину-підлітка

В Одесі відправили під суд колишнього інспектора сектору ювенальної превенції Михайла Положенцева. Досудовим розслідуванням було встановлено, що він зґвалтував 17-річну дівчину, з якою зіткнувся у своїй роботі.

Мати підлітка звернулася в поліцію з приводу зникнення дочки з дому. Родина вважалася проблемною, але дитина добре вчилася. Вдома часто спалахували конфлікти й після одного з них дівчинка втекла з дому. Співробітники правоохоронних органів дитину відшукали, у відношенні матері склали адміністративний протокол і провели бесіду з підлітком. Серед тих, хто займався цією справою, був і 29-річний Михайло Положенцев, який був куратором програми протидії домашнього насильства "Поліна". Деталі повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Через деякий час після знайомства Положенцев, який обіймав посаду інспектора сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Одеси, заманив дівчину на зустріч, змусив її поїхати до нього додому, зґвалтував, а потім відвіз її на зупинку громадського транспорту.

Через кілька днів дівчина зважилася розповісти про злочин своєму вчителеві, який переконав її звернутися з заявою в правоохоронні органи. Було заведено кримінальну справу і відкрито досудове розслідування. У прокуратурі Одеської області почали гальмувати справу і стверджували, що доказів недостатньо, а жертва повинна пройти психіко-психіатричну експертизу. Підозрюваний Положенцев звільнився з поліції та навіть зміг виїхати за кордон.

Однак, експертиза показала, що на білизні жертви присутні біологічні матеріали з ДНК Положенцева. Злочинець на той момент повернувся з Молдови, і слідчі прийняли рішення затримати чоловіка та оголосити йому підозру у зґвалтуванні неповнолітньої. До уваги були прийняті також опитування свідків, судові експертизи та інші слідчі заходи.

Михайлу Положенцеву інкримінують вчинення злочину за ч. 3 ст. 152 КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жертва нападу в поїзді Лугова розкрила нові деталі злочину.

А також розповідали про те, що у Львові директор табору майже 12 років ґвалтував дівчат-підлітків.