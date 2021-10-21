В Одесі школярам хочуть заборонити користуватися телефонами на уроках

Так, відповідну тему депутатка від ОПЗЖ Олена Вододюк та попросила заборонити дітям користуватися телефонами під час уроків.

Вона пояснила це тим, що використання учнями мобільних телефонів породжує величезну неповагу до вчителів. Вона зазначає, що телефони потрібно не забирати, а просто вимикати чи забрати його з парт учнів на час уроку.

Окрім того, таку пропозицію підтримали інші члени комісії, які розповіли, що це сильно відволікає учнів, а також вчителів, і так далі тривати не може.

Також глава міського департаменту освіти Олена Буйневич зазначила, що проти заборони телефонів, адже забирати їх у дітей – незаконно і це є їх особистою власністю.

Буйневич додала, що депутати не ставлять за ціль забирати телефони в дітей, адже проти цього будуть всі. Але правила, щоб діти ховали телефони під час уроку, мають працювати кожному закладі освіти.

Тому відповідний документ-пам’ятку депутати вирішили розробити протягом найближчого місяця.