В Одесі з пляжів вивезли вантажівками 200 тонн токсичних водоростей: відео

В Одесі з пляжів вивезли сотні тонн водоростей, які протягом місяця заважали відпочиваючим купатися і представляли загрозу для здоров'я людей, оскільки при цвітінні рослинність виділяє в море токсичні речовини.

У липні пляжі міста кілька разів чистили від "зелених окупантів" рятувальники, комунальники та працівники Департаменту міського господарства Одеської міської ради. Після очищення берега від водоростей почали розпушувати пісок і збирати сміття, залишене відпочиваючими - тепер такі роботи будуть проводитися регулярно з п'яти до восьми ранку. Про це розповів представник КП "Узбережжя Одеси" Ілля Біляк, передає місцеве видання "Град".

"За допомогою трактора буде розпушення відбуватиметься на території пляжу Лузанівка, на всіх інших пляжах, де немає можливості під'їзду трактора, або спеціальної техніки, проводиться розпушування за допомогою ручної техніки", - пояснив він.

Морські рослини вирішили утилізувати природним способом, тобто способом гниття, як компост, і надалі ними будуть удобрювати грунт.

За словами завідувача пляжу "Гідропарк Лузанівка" Юрія Гулли, вдалося вивезти 16 вантажівок МАЗ водоростей - а це до 200 тонн.

"Допомогла природа нам, тому що хвиля трохи піднялася і залишок забрала, зараз вода чистенька, ну місцями ось є і пробуємо новоспеченою технікою скажімо так експериментувати", - додав він після крайнього прибирання наприкінці липня.

Відео: В Одесі пляж Лузанівка очистили від водоростей

Подібні роботи проводилися і на початку місяця. Комунальники "Узбережжя Одеси" показали відео, як спецтехніка чистить від водоростей пляж Лузанівка. Рослини збирали тракторами і вантажили на вивезення екскаваторами.

Водорості на одеських пляжах збирали технікою і вивозили вантажівками (Фото: скріншот з відео facebook.com/poberejye.odessa)

Річ у тому, що ще 1 липня в Управлінні державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області прокоментували скарги відпочиваючих на цвітіння моря, неприємний запах та воду, наче кисіль, і пояснили незручності водоростями.

"Через високу температуру і вологість навколишнього повітря в Чорному морі біля узбережжя Одеси утворилося цвітіння водоростей... За даними Інституту морів - це звичайне цвітіння водоростей, йде певне виокремлення в море токсичних речовин, і на цей період відвідувачам нашого міста не рекомендується купатися", - писало УНН із посиланням на начальника відомства Лідію Степанову.

Відео: В Одесі з пляжів вивезли багато тонни водоростей

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