В Одесі терміново евакуювали мешканців будинку біля згорілого коледжу

Пожежа в Одесі призвела до загибелі дванадцяти людей, десять - знайшли під завалами, а двоє - померли у лікарні. Рятувальники припинили пошукові роботи у флігелі, який міг впасти на них. Було прийнято рішення частково зруйнувати аварійний відсік. У мережі з'явилися фото та відео демонтажу частини будинку Асвадурова на розі Троїцької та Пушкінської.

Вулиця Пушкінська була перекрита з ранку, а жителів сусіднього будинку попросили покинути квартири у разі, якщо при проведенні демонтажних робіт щось піде не так.

В Одесі демонтують частину будинку після пожежі (фото: Думська)

Верхню частину шестиповерхового будинку за допомогою машин підвищеної прохідності обрушили у внутрішній двір. У дворі були настелені тюки соломи і дерев'яних піддонів, для того щоб пом'якшити удар і не пошкодити інші частини будинку.

В Одесі демонтують частина будинку після пожежі (фото: Думська)

Рятувальники за допомогою тросів роблять контрольований завал, пише "Думська".

Та частина будинку, яку демонтують, обвалена до першого поверху і стоїть тільки на зовнішній несучій конструкції. Будинок Асвадурова був зведений ще в 1914 році, а проводка останній раз змінювалася там в 1966 році.

В Одесі демонтують частину будинку після пожежі (відео YouTybe/Думська)

В Одесі демонтують частину будинку після пожежі (відео: facebook.com/odessahello)

Нагадаємо, 4 грудня близько 10:00 почалося загоряння на третьому поверсі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Попередньою причиною займання є несправність подовжувача в кабінеті завідуючої.