В Одесі дитину в дитсадку побила вихователька: співав під час тихого часу (відео)

В Одесі в одному з приватних дитячих садочків мережі "Почемучки" стався інцидент, коли вихователька двічі вдарила хлопчика.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Одесса как она есть".
Як розповіла дитина, виховательці не сподобалося, що він співав під час тихого часу. Тому вона двічі вдарила хлопчика по щоці та голові. Станом на 2 вересня малеча у задовільному стані.
"Це був перший раз, коли мене вдарили", – поділилася дитина.
Окрім того, дитячий садок "прикриває" вихователя та відмовляється від розглядів справи. Також жінка відмовляється пройти поліграф, аби дізнатися, чи сказав правду хлопчик.
У коментарях користувачі пишуть, що вихователя повинні покарати.
Раніше ми повідомляли, що важливо знати, влаштовуючи дитину в садок.
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