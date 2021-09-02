В Одесі дитину в дитсадку побила вихователька: співав під час тихого часу (відео)

Як розповіла дитина, виховательці не сподобалося, що він співав під час тихого часу. Тому вона двічі вдарила хлопчика по щоці та голові. Станом на 2 вересня малеча у задовільному стані.

"Це був перший раз, коли мене вдарили", – поділилася дитина.

Окрім того, дитячий садок "прикриває" вихователя та відмовляється від розглядів справи. Також жінка відмовляється пройти поліграф, аби дізнатися, чи сказав правду хлопчик.

У коментарях користувачі пишуть, що вихователя повинні покарати.