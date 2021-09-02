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В Одесі дитину в дитсадку побила вихователька: співав під час тихого часу (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в одному з приватних дитячих садочків мережі "Почемучки" стався інцидент, коли вихователька двічі вдарила хлопчика.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Одесса как она есть".

Як розповіла дитина, виховательці не сподобалося, що він співав під час тихого часу. Тому вона двічі вдарила хлопчика по щоці та голові. Станом на 2 вересня малеча у задовільному стані.

"Це був перший раз, коли мене вдарили", – поділилася дитина.

Окрім того, дитячий садок "прикриває" вихователя та відмовляється від розглядів справи. Також жінка відмовляється пройти поліграф, аби дізнатися, чи сказав правду хлопчик.

У коментарях користувачі пишуть, що вихователя повинні покарати.

  • У нинішній час, коли у людей нестійка психіка у будь-який момент може накрити від дрібниці. Тому всюди повинні бути камери, особливо з дітьми. Сподіваюся, хлопчик це забуде і боязнь садків не з'явиться;
  • Її потрібно покарати за те, що руйнує психіку дітям;
  • У приватних садочках є камери, у цьому теж є;
  • Як би не поводила себе дитина, вихователь не має право розпускати руки. У нас була така ситуація в приватному саду, коли дочку по попі вдарила вихователь, що аж слід залишився. Через два дні вона там вже не працювала;
  • Цей садок уже не перший раз у скандал втрапляє;
  • Щоб не зробила дитина, бити її не можна. За такі дії виховательку потрібно покарати.

Раніше ми повідомляли, що важливо знати, влаштовуючи дитину в садок.

Також в дитсадках України за рік виявили 5 спалахів кишкової інфекції, отруїлись понад 60 дітей.

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детский садвоспитатель