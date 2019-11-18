В Одесі розгулявся небезпечний вірус: діти масово йдуть на карантин

В Одесі виявили спалах небезпечного вірусу в одній зі шкіл. Керівництво прийняло рішення закрити на карантин відразу вісім класів. Про це повідомила директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

В Одеській школі № 63 змушені були відправити на карантин учнів відразу восьми класів через вірус Коксакі – захворювання, яке швидко поширюється і має серйозні наслідки.

"В колективах, закритих нині на карантин класів хворіє понад 30 відсотків дітей (96 осіб). В учнів, крім звичних простудних захворювань, зафіксували також випадок вірусу Коксакі. Якщо дитина має якісь прояви гострих респіраторних захворювань, просимо батьків не відпускати дітей з такими ознаками у навчальні та дошкільні заклади. Необхідно відразу звертатися до лікаря", - сказала Буйневич.

Вона додала, що вірус Коксакі відноситься до гострих респіраторних захворювань і дуже швидко поширюється.

"Характерною особливістю цієї хвороби є наявність висипу на долонях дітей. Це заразне захворювання, і воно досить швидко вражає тих, хто контактує з хворою людиною", - уточнила директор департаменту і розповіла, що вірус Коксакі не є новим і раніше вже був зафіксований в дитячих і шкільних колективах.

Олена Буйневич попередила батьків, що, якщо вчитель виявить у класі хвору дитину, то її будуть змушені помістити в ізолятор медпункту до того, як за нею в школу приїдуть батьки.

"Вірус Коксакі – це ентеровирусне захворювання. Зараження можливе повітряно-крапельним шляхом, через продукти, які не пройшли термічну обробку, через воду, а також це вірус називають хворобою немитих рук. Мікроби вражають шлунково-кишковий тракт. Найбільше до вірусу Коксакі схильні діти, віком від 3 до 10 років.

Перші ознаки вірусу Коксакі дуже схоже на звичайний грип або застуду, а через кілька днів з'являються інші симптоми – невеликі бульбашки з рідиною на тілі. Вони можуть з'явитися де завгодно, але в першу чергу – у роті чи на статевих органах. Бульбашки не викликають свербіж, але з'являється біль і дискомфорт. Ще один симптом Коксакі – сильна діарея.

Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то є ризик ускладнень – загальне запалення центральної нервової системи, менінгіт, параліч, перикардит і розвиток діабету.