В Одесі розгорівся скандал через шкуродерів: заморили голодом 40 кошенят

В Одесі шкуродери заморили голодом майже 40 кошенят. Вони забирали тварин для продажу, але при цьому не дбали про них і витрачали всі кошти на власні потреби.

Жінка повідомила, що в Одесі виявили сім'ю, яка веде асоціальний спосіб життя і знущається з тварин. Вони брали у городян кошенят від домашніх кішок для продажу, а також кошти на корм. Людям вони обіцяли продати тварин на ринку "Старокінний", але при цьому частина з них загинула.

За даними від очевидців відомо, що кошенят вони не годували та не поїли. А всі виручені кошти від господарів витрачали на свої власні потреби.

Зоозахисники змогли потрапити у квартиру і те, що вони побачили, шокувало їх. У приміщенні знаходилися десятки котячих трупів, які розкладалися у власних випорожненнях. Ті тварини, які вижили, перебували в страшному стані – вони зневоднені, налякані та майже не рухалися.

За даними Кузікової, злочинцям віддали на продаж понад 60 тварин і живих залишилося тільки 26.

"Допоможіть врятувати залишилися з 62 (може і більше) 26 живих малюків, решта – трупи. Допоможіть покарати мразей, що вбивають роками сотні маленьких, ні в чому не винних душ. У мене була істерика від побаченого", - написала зоозахисниця.

Вона додала, що такий "бізнес" процвітає роками й невідомо, скільки тварин було знищено за ці роки. Винними вона називає не тільки шкуродерів, а й тих, хто не хоче стерилізувати своїх домашніх тварин і віддає кошенят на вірну смерть шкуродерам.

Волонтери забрали живих тварин в клініку, 12 з них зараз знаходиться під крапельницями. Розпочато збір коштів для порятунку тварин і складено заяву в поліцію.