В Одесі п'яний водій накинувся з кулаками на поліцейського

В Одесі водій, якого зупинили за водіння в нетверезому стані, побив працівника поліції. Порушник був затриманий і йому загрожує крім серйозного штрафу ще покарання у вигляді обмеження волі терміном до трьох років.

Як повідомляє ТСН, 47-річного жителя Одеси зупинили патрульні поліцейські за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Порушник поводився агресивно і йому запропонували пройти медичний огляд. Під час медогляду водій вилаяв медиків, а потім накинувся з кулаками на співробітника поліції.

У потерпілого діагностували черепно-мозкову травму та забій головного мозку. А, щоб втихомирити бешкетника, поліціянтам довелося викликати слідчо-оперативну групу.

Суворовський відділ поліції Одеси проводить на даний момент розслідування за фактом побиття представника правоохоронних органів. За водіння автомобіля в нетверезому вигляді одеситу загрожує великий штраф і позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. А ось за побиття співробітника поліції порушнику інкримінується ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк", - повідомили в поліції.

Порушника чекає суд, який визначить справедливе покарання.