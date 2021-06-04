В Одесі п'яна в устілку мати з немовлям на руках падала на вулиці: малюка забрала "швидка"

Інспектори, які прибули на місце інциденту на вулиці Іцхака Рабіна, виявили там жінку з малюком на руках "в безпорадному стані". Пояснити що-небудь вона була не в змозі.

Оскільки своєю поведінкою 37-річна жінка могла завдати шкоди дитині, її з немовлям "копи" доставили до відділення поліції, і викликали бригаду "швидкої", щоб медики встановили стан здоров'я малюка.

Одеситку з явними ознаками алкогольного сп'яніння передали співробітникам ювенальної превенції.

Патрульні закликали громадян у разі виявлення ситуацій, коли поведінка дорослих може створювати небезпеку для дітей, не залишатися байдужими, і відразу дзвонити на спецлінію "102".

В Одесі затримали п'яну в устілку жінку з немовлям на руках (фото: facebook.com/odesapolice)