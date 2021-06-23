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В Одесі перехожих шокувала дівчина під кайфом, яка гуляла з дитиною (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У місті Одеса молода мама з маленькою дитиною в неадекватному стані гуляла з дитиною в парку. Жінка постійно нависала над дитиною та валилася з ніг.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

Як видно на відео, жінка ледве тримається на ногах. Очевидці інциденту викликали поліцію, але поки вони приїхали, жінка забрала малюка і пішла.

Користувачі у мережі припускають, що молода мама втомилася від постійного недосипу. Водночас вони більше впевнені в тому, що жінка перебуває під дією наркотичних речовин.

  • Соромно усвідомлювати що це моє покоління
  • Потрібно не знімати, а викликати швидку і поліцію
  • Важко підібрати слова. Я уявляю, що вдома відбувається
  • Я бачу на відео лише те що, молода мати спить на ходу. Може вона просто не висипається, через те що не кому їй допомогти з малолітньою дитиною
  • Їй жарко і вона втомилася, а ви відразу під наркотиками
  • Ну я теж втомлювалася з дитиною. Не висипалась. Але такого ще ніколи не бачила. Ось щиро не вірю, що вона втомлена.

Додамо, що схожа панянка в Одесі з такою ж засічкою, тілобудовою, таким же дитячим візочком і в аналогічному стані вже фігурувала у соцмережах.

Жінка гуляла з дитиною в парку на Старосінній площі. На відео видно, як жінка хитається у різні боки, поки малюк спить догори дригом спав у візку. Очевидці тоді теж викликали поліцію і з нею провели профілактичну розмову.

Раніше ми повідомляли, що у Львові мати ледь не занапастила дитину через пораду педіатра.

Також під Миколаєвом мати відмовилася лікувати дитину з опіками.

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