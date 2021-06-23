В Одесі перехожих шокувала дівчина під кайфом, яка гуляла з дитиною (відео)

У місті Одеса молода мама з маленькою дитиною в неадекватному стані гуляла з дитиною в парку. Жінка постійно нависала над дитиною та валилася з ніг.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Ху**ая Одесса".
Як видно на відео, жінка ледве тримається на ногах. Очевидці інциденту викликали поліцію, але поки вони приїхали, жінка забрала малюка і пішла.
Користувачі у мережі припускають, що молода мама втомилася від постійного недосипу. Водночас вони більше впевнені в тому, що жінка перебуває під дією наркотичних речовин.
Додамо, що схожа панянка в Одесі з такою ж засічкою, тілобудовою, таким же дитячим візочком і в аналогічному стані вже фігурувала у соцмережах.
Жінка гуляла з дитиною в парку на Старосінній площі. На відео видно, як жінка хитається у різні боки, поки малюк спить догори дригом спав у візку. Очевидці тоді теж викликали поліцію і з нею провели профілактичну розмову.
Раніше ми повідомляли, що у Львові мати ледь не занапастила дитину через пораду педіатра.
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