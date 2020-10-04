В Одесі відвідувачі кувалдами розбили ресторан: господар був не проти (відео)

В Одесі відвідувачі і господар кувалдами розбили ресторан (колаж: РБК-Україна)

Деструктивна акція пройшла на честь закриття двох ресторанів

В Одесі закрився черговий ресторан, проте адміністрація захотіла своєрідно попрощатися з бізнесом і запросила відвідувачів взяти участь у демонтуванні обробки приміщення. Як виявилося, серед одеситів було багато бажаючих, які вирішили взяти участь в акції. Також всіх учасників чекав фуршет. Відео та подробиці незвичайної акції ресторану – дивіться нижче.

Як повідомляється на сторінці ресторану в Instagram, захід "антибудівництво", що припускає руйнування кувалдами ресторану, пов'язана із закриттям двох місць громадського харчування. Про причини закриття бургерних не повідомляється. Єдине, що відомо – в рамках акції постраждало два заклади.

Захід проходив у центрі Одеси. На відео та фото видно наслідки "антизабудовних" робіт: зруйноване оздоблення, розмальовані вікна ресторану, розбите скло всередині закладу. Процес руйнівної акції потрапив на фото і відео.

В ресторані також вирішили влаштувати фуршет з продуктів, які залишилися в засіках ресторану.

В Одесі відвідувачі та господар кувалдами розбили ресторан

В історіях закладу в Instagram також показали фото з місця подій.

В Одесі відвідувачі та господар кувалдами розбили ресторан (фото: Cooper)

Також на сторінці бургерної є фото, на яких можна побачити привабливий екстер'єр приміщення до "акції" в суботу ввечері.

Ресторан до "антибудування" (фото: Cooper)

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі хлопець влаштував погром у супермаркеті та вибив двері головою. Власник супермаркету був проти такої акції.

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