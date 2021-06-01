В Одесі поліція почала кримінальну справу про смерть онука Філімонова

В Одесі 30 травня раптово помер 15-річний онук Олега Філімонова , гумориста та екс-кандидата в мери Одеси. Евану Григору стало різко погано під час гри в баскетбол. З попередньої причини, у нього відірвався тромб. Але зараз за справу взялася поліція і відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Трагедія сталася 30 травня на одному зі спортивних майданчиків на проспекті Академіка Глушка. За словами очевидців, під час гри в баскетбол підліток впав і почав задихатися. Лікарі швидкої, яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті.

Коли буде прощання з 15-річним підлітком

Олег Філімонов повідомив, що прощання з його онуком відбудеться в середу, 2 червня. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Прощання і громадянська панахида по нашому онуку Евану Григору, який раптово помер 30 травня 2021 р. відбудеться 2 червня, в середу, на центральній алеї другого кладовища (вул. Водопровідна) о 12:00. Запрошуємо всіх, хто його знав. І нехай Господь упокоїть його душу..." - написав Філімонов.

Нагадаємо, що трагедія трапилася біля школи № 84 в мікрорайоні "Таїрове" (вулиця Академіка Глушка) ввечері неділі.