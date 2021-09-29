В Одесі підлітки побили чоловіка самокатом через зауваження (відео)

В Одесі група підлітків побила чоловіка за те, що він їм зробив зауваження через порушення тиші. Інцидент стався пізно ввечері і потрапив на камери відеоспостереження.

Про це повідомляє Telegram-канал " Х*евая Одесса ".

Все сталося на вулиці Приморська, 35. На відео видно, як чоловіка б'ють четверо хуліганів. У одного з них був був предмет, схожий на самокат, і він їм бив чоловіка. Ще один підліток кидав у чоловіка каміння.

Нагадаємо, у Дніпрі 5-класник прямо в школі жорстоко побив рідну бабусю. Пенсіонерка отримала численні удари по голові та обличчю до крові.

На місце інциденту приїхали співробітники поліції, а також медики "швидкої допомоги". Після інциденту маленького тирана забрали в одну з дитячих міських лікарень, щоб провести обстеження.

Бабуся сама виховує 11-річного онука і "душі в ньому не чає". У вересні школяр почав відвідувати шкільного психолога.

Ми також писали про те, що під Харковом підлітки побили чоловіка на дитячому майданчику. Найстарший з компанії 17-річний підліток заподіяв потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

47-річна жертва нападу звернулася до правоохоронних органів. Поліція веде розслідування всіх деталей події.