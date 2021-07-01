В Одесі побилися пасажир та жінка-водій тролейбуса: змушена була відбиватися ногами (відео)

В Одесі у тролейбусі відбулася суперечка між пасажиром та водієм тролейбуса. Чоловік поліз до жінки з кулаками, за що отримав удар між ніг.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Новини Одеса".
Так, подія сталася вранці, 1 липня, в тролейбусі, що курсує за маршрутом №2.
Суперечки розпочалися через те, що водій не підібрав пасажира, який спізнився та почав рух тролейбусу.
"Чоловік вирішив допомогти жінці, яка запізнилася, та розпочав скандал. У підсумку почав нападати на водія, за що й отримав між ногами двічі", – йдеться у підписі до відео.
На відео можна почути, як інші пасажири вимагали від чоловіка дати спокій водійці.
У коментарях користувачі стали на захист водія тролейбусу та пишуть, що людям потрібно було вгамувати чоловіка.
Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях тролейбус під час руху "загубив" двері.
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