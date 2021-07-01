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В Одесі побилися пасажир та жінка-водій тролейбуса: змушена була відбиватися ногами (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі у тролейбусі відбулася суперечка між пасажиром та водієм тролейбуса. Чоловік поліз до жінки з кулаками, за що отримав удар між ніг.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Новини Одеса".

Так, подія сталася вранці, 1 липня, в тролейбусі, що курсує за маршрутом №2.

Суперечки розпочалися через те, що водій не підібрав пасажира, який спізнився та почав рух тролейбусу.

"Чоловік вирішив допомогти жінці, яка запізнилася, та розпочав скандал. У підсумку почав нападати на водія, за що й отримав між ногами двічі", – йдеться у підписі до відео.

На відео можна почути, як інші пасажири вимагали від чоловіка дати спокій водійці.

У коментарях користувачі стали на захист водія тролейбусу та пишуть, що людям потрібно було вгамувати чоловіка.

  • Водії міського транспорту працюють за розкладом, встановленим в управлінні. Їм не можна відхилятися від режиму, у них жорсткі правила і штрафи. Шкода водіїв, скільки вони терплять та переносять за день
  • Я поки що не зустрічала ситуацій, де водій трамвая або тролейбуса зупинився поза зупинки
  • Я все зняв, зафіксовано, ви чоловік, а вона жінка. Сам сидить знімає замість того, щоб заступився
  • Дядько напав на жінку під час виконання нею професійних обов'язків, створивши при цьому аварійну ситуацію. Реально міг за це сісти до в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях тролейбус під час руху "загубив" двері.

Також, у Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері.

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