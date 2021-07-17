В Одесі на пляжі вандали спалили безкоштовні парасольки і намет (фото)

Так, 15 липня, на пляжі невідомі особи, гості міста або ж місцеві підпалили намет, де зберігалися безкоштовні шезлонги. Окрім того, від невідомих і постраждали парасольки, які належать місту.

"Ось поясніть мені, будь ласка, яке повинно бути сміття в голові у людей, щоб на муніципальному пляжі де надаються безкоштовні послуги інвентарю для відпочинку громадян робити ось таке", - написав виконуючий обов'язки директора комунального підприємства "Узбережжя" Дмитро Бєляєв.

Пожежу швидко зумів погасити співробітник КП "Узбережжя", який знаходився якраз в наметі, яку підпалили.

Чоловік дивом не постраждав, на відміну від міського майна. Багато парасольки вже не придатні для використання.

Фото: в Одесі на пляжі підпали інвентар (facebook.com/Дем'ян Ганул)

У мережі користувачі вражені вчинком вандалів, які нищать те, що безкоштовне.