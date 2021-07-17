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В Одесі на пляжі вандали спалили безкоштовні парасольки і намет (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі на пляжі "Собачка" цього року встановили безкоштовні парасольки. Однак невідомі вандали підпалили інвентар.

Про це у Facebook написав Дем'ян Ганул.

Так, 15 липня, на пляжі невідомі особи, гості міста або ж місцеві підпалили намет, де зберігалися безкоштовні шезлонги. Окрім того, від невідомих і постраждали парасольки, які належать місту.

"Ось поясніть мені, будь ласка, яке повинно бути сміття в голові у людей, щоб на муніципальному пляжі де надаються безкоштовні послуги інвентарю для відпочинку громадян робити ось таке", - написав виконуючий обов'язки директора комунального підприємства "Узбережжя" Дмитро Бєляєв.

Пожежу швидко зумів погасити співробітник КП "Узбережжя", який знаходився якраз в наметі, яку підпалили.

Чоловік дивом не постраждав, на відміну від міського майна. Багато парасольки вже не придатні для використання.

Фото: в Одесі на пляжі підпали інвентар (facebook.com/Дем'ян Ганул)

У мережі користувачі вражені вчинком вандалів, які нищать те, що безкоштовне.

  • Тільки орендарі могли це робити, кому ще безкоштовні парасольки знадобилися;
  • Щоб у них руки відсохли;
  • А навіщо там в принципі ці парасолі. Чому не можна залишити просто пляж без парасольок і шезлонгів, просто пісок. Кому потрібно принесе з собою парасольку;
  • Всі парасольки і шезлонги - безкоштовні, для людей. Але люди, як правило, показують своє тваринне походження.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі гуртожиток вузу заполонили щури, які бігають серед білого дня і не бояться людей.

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Одеса