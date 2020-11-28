В Одесі хлопець намагався вчинити суїцид: залишив послання кров'ю на мосту (фото, відео)

В Одесі у суботу, 28 листопада, на Польському спуску городяни помітили молодика, який привернув їх увагу "малюванням" на мосту. Хлопець заліз на Строгановський міст, порізав собі руку і намагався залишити записки кров'ю. Як виявилося, молодий чоловік намагався стрибнути вниз з мосту. Очевидці події подзвонили в поліцію і службу порятунку. Як повідомили в пресслужбі поліції в Одеській області, нещасний випадок вдалося запобігти.

"Першим на місце прибув наряд батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області. Правоохоронці розговорили чоловіка, підійшли ближче і, щоб той не зірвався, прикували наручниками до огорожі мосту. Згодом під'їхали рятувальники й по сходах спустили вниз", - сказано в повідомленні.

В Одесі хлопець намагався вчинити суїцид (фото: facebook.com/gunp.odessa)

Молодий чоловік пояснив, що приїхав до Одеси з іншої області, а на суїцид зважився через важку долю. Його госпіталізували в лікарню з травмою руки. Зараз з ним працюють лікарі-психіатри.

Пізніше в Telegram-каналі "Одеса. Інфо" було опубліковано відео, на якому зафіксований напис, який залишив на мосту молодий чоловік.

"Вас труять газом і видають за туман, те ж саме відбувається у... (нерозбірливе слово, схоже на "дитбнрун"), - накреслив він там власною кров'ю.

Нагадаємо, у Київській міській клінічній лікарні №12 жінка, яка лікувалася від коронавіруса, вчинила самогубство.

Крім того, у Сумській області 11 листопада в одній з лікарень Глухівського району сталося самогубство пацієнтки з підтвердженим COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в жовтні за один тиждень сталися два випадки самогубства пацієнтів з COVID-19 у лікарнях Києва. Обидва пацієнти вистрибнули у вікно і загинули від отриманих травм.