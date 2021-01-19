В Одесі батько побив дитину ногами прямо на вулиці: це взагалі жесть!

В Одесі батько побив дитину прямо на вулиці у всіх на очах. Розлючений чоловік наносив удари ногами дитині. Інцидент стався на вулиці Гоголя.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал Odessa Info.

У ролику можна побачити, як дорослий чоловік б'є дитину спочатку по шиї, а потім ногою. Від ударів підліток падає на землю.

Жінка, яка знімала відео, погрозила чоловікові поліцією і тоді він припинив побиття дитини.

У коментарях користувачі мережі відреагували на побиття дитини і написали свої думки.

Ну це взагалі жесть! Знайти створіння і на 15 діб закрити, нехай посидить подумає!

Взагалі-то вийшов закон, що дітей бити не можна, за це йде кримінальна відповідальність!

Навіщо йому показувати його з боку? Просто якщо його зустрінете, відразу бийте з усіх сил, потім треба знерухомити покидька, викликати копів і вже показати їм те відео з дитиною.

Ще й при всіх на вулиці принижує дитину, відбитий татусь.

Будь-який удар в голову може бути останнім! Ніколи невідомо коли саме, і які наслідки може цей удар спровокувати. Вирішувати неприємності потрібно словесно, а чоловік поводиться, як людина з печери.

Як ми раніше писали, в школі Кропивницького спалахнув гучний скандал через побиття дитини.