ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі батько побив дитину ногами прямо на вулиці: це взагалі жесть!

Автор: Людмила Жукова

В Одесі батько побив дитину прямо на вулиці у всіх на очах. Розлючений чоловік наносив удари ногами дитині. Інцидент стався на вулиці Гоголя.

Популярні новини

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал Odessa Info.

У ролику можна побачити, як дорослий чоловік б'є дитину спочатку по шиї, а потім ногою. Від ударів підліток падає на землю.

Жінка, яка знімала відео, погрозила чоловікові поліцією і тоді він припинив побиття дитини.

У коментарях користувачі мережі відреагували на побиття дитини і написали свої думки.

  • Ну це взагалі жесть! Знайти створіння і на 15 діб закрити, нехай посидить подумає!
  • Взагалі-то вийшов закон, що дітей бити не можна, за це йде кримінальна відповідальність!
  • Навіщо йому показувати його з боку? Просто якщо його зустрінете, відразу бийте з усіх сил, потім треба знерухомити покидька, викликати копів і вже показати їм те відео з дитиною.
  • Ще й при всіх на вулиці принижує дитину, відбитий татусь.
  • Будь-який удар в голову може бути останнім! Ніколи невідомо коли саме, і які наслідки може цей удар спровокувати. Вирішувати неприємності потрібно словесно, а чоловік поводиться, як людина з печери.

Як ми раніше писали, в школі Кропивницького спалахнув гучний скандал через побиття дитини.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України побиттяпреступления