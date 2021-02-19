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В Одесі охоронці ТЦ знущалися над клієнтом: змусили вмитися зеленкою

Автор: Людмила Жукова

В Одесі в торговому центрі "Афіна" в магазині "Таврія" співробітники охорони почали знущатися над клієнтом. Чоловік зайшов в торговий зал з покупкою, але не зміг довести, що вона була зроблена не тут.

Відео інциденту на анонімних умовах розмістили в Telegram-каналі "Подслушано Одеса".

"Опублікуйте, будь ласка, анонімно. Дана подія відбувається в магазині "Таврія-В" в "Афінах". Просто шок, куди дивиться адміністрація магазину. Де людяність охорони охорони? Начебто чоловік зайшов зі своїм товаром у магазин без чека і не зміг це довести", — написали очевидці.

У ролику можна побачити, як хлопця співробітники охорони змушують вмитися зеленкою, підставляючи руки.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

В Одесі охоронці змусили клієнта вмитися зеленкою

Що говорять в ТЦ та охоронній компанії

В охоронній компанії відмовилися надати коментар, але пообіцяли опублікувати інформацію через деякий час у своїх соцмережах. Про це пише ТСН.

В адміністрації торгового центру заявили, що інцидент стався давно і їх співробітників у магазині не було. Постраждалий від насильства охоронців нікуди не звертався.

Як ми писали раніше, охоронці в магазині ногами побили чоловіка, який зайшов погрітися.

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