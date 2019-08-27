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В Одесі охоронець захищав санаторій сокирою і мечем: деталі інциденту

STYLERЖиття    27.08.2019 - 21:11
В Одесі охоронець захищав санаторій сокирою і мечем: деталі інциденту
В Одесі охоронець захищався сокирою і мечем (Колаж РБК-Україна)

Всі учасники інциденту перебували в нетверезому стані

В Одесі охоронець санаторію, перебуваючи в нетверезому стані, вступив у конфлікт з трьома чоловіками, які намагалися пробратися на територію санаторію Міністерства оборони "Південний". Деталі інциденту розповіли в прес-службі Національної поліції Одеської області.

Виклик патрульним про заворушення біля санаторію "Південний" надійшов увечері в понеділок, 26 серпня. Коли поліція прибула на місце події, вона виявила трьох чоловіків з явними ознаками алкогольного сп'яніння і охоронця, який також був нетверезий.

Крім того, він був озброєний саморобним мечем і сокирою. Патрульним вдалося з'ясувати, що троє нетверезих чоловіків намагалися незаконно проникнути на територію санаторію, а охоронець виконував свою роботу і намагався їм перешкодити.

В Одесі охоронець захищав санаторій сокирою і мечем: деталі інциденту

В Одесі охоронець санаторію озброївся сокирою і саморобним мечем (фото: Національна поліція)

"Охоронець – чоловік середніх років, озброївшись мечем і сокирою, вирішив дати відсіч нападникам та заподіяв їм тілесні ушкодження. Компанія хлопців у свою чергу намагалася дати відсіч озброєному чоловікові. Медики на місці події оглянули всіх учасників конфлікту і надали медичну допомогу обом сторонам. Благо, важких травм вдалося уникнути", - повідомили в прес-службі поліції.

Саморобний меч та сокира були вилучені, а також була викликана слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин інциденту.

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