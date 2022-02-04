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В Одесі охоронець вигнав з ТЦ дівчину з інвалідністю:"ви лякаєте людей"

Автор: Людмила Жукова

У ТЦ Одеси стався кричущий випадок. Охоронець вивів з будівлі дівчину з ДЦП і сказав їй приходити з батьками.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Ху*вая Одеса".

Деталі події

Все сталося в торговому центрі "Афіни" на вулиці Грецька.

"В Одесі розгорівся черговий скандал, в ТЦ Афіни на Грецькій прийшла дівчина з ДЦП і її вигнала охорона з причини, що та лякає людей", - підписав відео автор.

На відео можна почути розмову дівчини і охоронця. На ньому вона запитує, чому він вивів її з магазину. Він відповідає, що вона нібито "лякає людей". Охоронець пропонує їй прийти в магазин з батьками. У відповідь дівчина дивується, де написано, що вона повинна відвідувати магазин з батьками: "у вас є такий документ?"

"Розумієте, ви лякаєте людей, люди не розуміють, що ви хочете. Навіть Я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали", - каже охоронець.

Після цього охоронець сказав, що його попросила вивести дівчину з приміщення продавщиця.

Все відео повністю дивіться нижче.

Як ми раніше писали, у київському супермаркеті охоронець допоміг злодієві обікрасти покупця.

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охрана