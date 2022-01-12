В Одесі чоловік підпалив авто своїй колишній співмешканці: як він пояснив вчинок

Так, інцидент стався у вівторок, 11 січня, уночі.

Зазначається, що зловмисник пробрався у двір до жінки, після чого облив горючою сумішшю припарковану там іномарку та підпалив її. Вогонь крізь вікно помітила доньку екскоханої. Загасила його теж вона.

До того ж вже через кілька годин правоохоронці розшукали та затримали чоловіка. Свої дії він пояснив тим, що хотів помститися жінці через те, що вона розірвала з ним стосунки.

В Одесі чоловік підпалив авто своїй колишній співмешканці (od.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України та повідомили зловмисника про підозру. Наразі чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За підпал автомобіля йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.