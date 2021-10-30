В Одесі чоловік, який втратив матір через COVID-19, показав відео з цвинтаря: могили копають уночі

Так, чоловік, який днями втратив матір від коронавірусу, зняв кадри з одного з цвинтарів.

На відео він говорить, що ще добу тому було викопано дві могили, але пізніше у тому ж місці з'явилося ще 28 могил.

"Вони постійно копають і копають, до наступних ям. Трактор у режимі 24/7 продовжує копати" , - розповів чоловік.

У коментарях користувачі відреагували на побачене.