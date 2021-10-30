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В Одесі чоловік, який втратив матір через COVID-19, показав відео з цвинтаря: могили копають уночі

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Одеса, Субота 30 жовтня 2021 17:03
В Одесі чоловік, який втратив матір через COVID-19, показав відео з цвинтаря: могили копають уночі В Одесі могили для померлих від коронавірусу копають навіть вночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі за добу від COVID померло 28 людей. Також з'явилась інформація про те, що могили для померлих риють нібито навіть уночі.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ОдессаINFO".

Так, чоловік, який днями втратив матір від коронавірусу, зняв кадри з одного з цвинтарів.

На відео він говорить, що ще добу тому було викопано дві могили, але пізніше у тому ж місці з'явилося ще 28 могил.

"Вони постійно копають і копають, до наступних ям. Трактор у режимі 24/7 продовжує копати" , - розповів чоловік.

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

  • Ну й жахливе відео;
  • Коронавірусних хворих кремують;
  • Копають, бо знають, що буде! Вони були готові до цього;
  • А інших хвороб більше не залишилось;
  • Перестаньте лякати людей, скільки можна.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі медики рятують важку породіллю, в якої рак та коронавірус.

Також ми писали, що у Києві від коронавірусу майже в один день померла пара відомих письменників.

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