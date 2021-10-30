В Одесі чоловік, який втратив матір через COVID-19, показав відео з цвинтаря: могили копають уночі
В Одесі могили для померлих від коронавірусу копають навіть вночі (колаж РБК-Україна)
В Одесі за добу від COVID померло 28 людей. Також з'явилась інформація про те, що могили для померлих риють нібито навіть уночі.
Відео опублікували в Telegram-каналі "ОдессаINFO".
Так, чоловік, який днями втратив матір від коронавірусу, зняв кадри з одного з цвинтарів.
На відео він говорить, що ще добу тому було викопано дві могили, але пізніше у тому ж місці з'явилося ще 28 могил.
"Вони постійно копають і копають, до наступних ям. Трактор у режимі 24/7 продовжує копати" , - розповів чоловік.
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
- Ну й жахливе відео;
- Коронавірусних хворих кремують;
- Копають, бо знають, що буде! Вони були готові до цього;
- А інших хвороб більше не залишилось;
- Перестаньте лякати людей, скільки можна.
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