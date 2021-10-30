В Одесі чоловік, який втратив матір через COVID-19, показав відео з цвинтаря: могили копають уночі

В Одесі за добу від COVID померло 28 людей. Також з'явилась інформація про те, що могили для померлих риють нібито навіть уночі.

Так, чоловік, який днями втратив матір від коронавірусу, зняв кадри з одного з цвинтарів.

На відео він говорить, що ще добу тому було викопано дві могили, але пізніше у тому ж місці з'явилося ще 28 могил.

"Вони постійно копають і копають, до наступних ям. Трактор у режимі 24/7 продовжує копати" , - розповів чоловік.

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