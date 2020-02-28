В Одесі чоловік в "клітці" хотів підірвати будівлю суду: відео з місця НП

В Одесі обвинувачений погрожував підірвати себе гранатою прямо в залі суду в п'ятницю, 28 лютого. Інцидент стався в Приморському районному суді під час засідання. Чому чоловік зважився на такий відчайдушний крок, і чим закінчився інцидент - в матеріалі Styler.

Все почалося після того, як підсудного привезли до Приморського суду і помістили в "клітку". Чоловік раптово дістав гранату, вийняв чеку і заявив, що підірве себе, пише "Думська".

"Терорист" вимагав особистої бесіди з прокурором області, справедливого суду і "покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається".

"Я звідси взагалі не вийду, або вийду у пластиковому мішку..." - погрожував "бомбіст".

З будівлі були екстрено евакуйовані всі співробітники, а близько 13:00 "терориста" знешкодили. На щастя, обійшлося без постраждалих. Корпус гранати виявився бойовим, але запала в ній не було.

В Одесі обвинувачений погрожував підірвати зал суду (відео: Думська)

Стало відомо, що чоловіка звати В'ячеслав Гарькавий. Йому пред'являють вбивство громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.

В Одесі обвинувачений погрожував підірвати зал суду (фото: Думська)

За словами, начальника ГУНП Одещини Олега Беха, гранату Гарькавому передали в суді в пакеті з їжею. Глава поліції пообіцяв якомога швидше і неупереджено розглянути справу обвинуваченого, а також надати йому психологічну допомогу.

Але при цьому "терористу" тепер загрожує ще одна стаття - про захоплення заручників.