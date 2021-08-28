В Одесі море вкрилося токсичною білою піною: відома причина забруднення (фото)

За словами екологів, в Аркадії знаходиться аварійний колектор, через який під час дощу прямо на територію пляжу в пісок і воду потрапляють каналізаційні стоки.

Зокрема, це відбувається досить давно і необхідні заходи ніякі не приймаються. Також під час дощу відходи зі стоку потрапили в море. У них часто містяться речовини з хлором, які разом з органічним середовищем моря дали таку реакцію.

Відповідна піна дуже токсична, летюча і випаровується швидко.

Станом на 27 серпня, піни майже не видно, а у морі знову багато дітей та туристів.