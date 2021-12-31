RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі мати змушувала маленького сина пити горілку і знімала це на камеру (відео)

Автор: Людмила Жукова

В Одесі жінка змушувала свого сина пити спиртне, хоча малюк цього не хотів.

Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.

Як все було

Жінка вирішила, що це дуже смішно і весело і змушувала сина пити горілку. Хлопчик відмовлявся це робити і тоді він підмішала в спиртне сік.

Відзначимо, що спочатку дитина навідріз відмовлялася випити вміст чарки. Судячи з усього, хлопчик знав, що там спиртне.

Зіткнувшись з негативною реакцією свого сина на алкоголь жінка переконала його, що в склянці сік, показово доливши його в чарку. Хлопчик погодився і випив, але потім поперхнувся.

На відео можна зрозуміти, що жінка перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Як ми писали раніше, у Черкасах горе-мати заснула на новонародженому.

Читайте РБК-Україна в Google News
мать