В Одесі мати змушувала маленького сина пити горілку і знімала це на камеру (відео)

В Одесі жінка змушувала свого сина пити спиртне, хоча малюк цього не хотів.

Як все було

Жінка вирішила, що це дуже смішно і весело і змушувала сина пити горілку. Хлопчик відмовлявся це робити і тоді він підмішала в спиртне сік.

Відзначимо, що спочатку дитина навідріз відмовлялася випити вміст чарки. Судячи з усього, хлопчик знав, що там спиртне.

Зіткнувшись з негативною реакцією свого сина на алкоголь жінка переконала його, що в склянці сік, показово доливши його в чарку. Хлопчик погодився і випив, але потім поперхнувся.

На відео можна зрозуміти, що жінка перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.