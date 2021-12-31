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В Одесі мати змушувала маленького сина пити горілку і знімала це на камеру (відео)

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Одеса, П'ятниця 31 грудня 2021 10:23
В Одесі мати змушувала маленького сина пити горілку і знімала це на камеру (відео) В Одесі мати змушувала дитину пити спиртне (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі жінка змушувала свого сина пити спиртне, хоча малюк цього не хотів.

Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.

Як все було

Жінка вирішила, що це дуже смішно і весело і змушувала сина пити горілку. Хлопчик відмовлявся це робити і тоді він підмішала в спиртне сік.

Відзначимо, що спочатку дитина навідріз відмовлялася випити вміст чарки. Судячи з усього, хлопчик знав, що там спиртне.

Зіткнувшись з негативною реакцією свого сина на алкоголь жінка переконала його, що в склянці сік, показово доливши його в чарку. Хлопчик погодився і випив, але потім поперхнувся.

На відео можна зрозуміти, що жінка перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

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