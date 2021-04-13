В Одесі маршрутник зчепився з пасажиром: бійка була жорсткою

Ціна проїзду в маршрутці Одеси становить 7 гривень, але пасажир не захотів платити.

"В Одесі водій маршрутки вирішив настукати по голові пасажиру, який відмовився платити за проїзд 7 гривень", - сказано в повідомленні.

Сама бійка сталася прямо на проїжджій частині, поруч з пішохідним переходом. Пасажир спочатку намагався дати відсіч водієві, але після якогось часу став сам атакувати й перейшов у наступ.

Зазначимо, що перехожих бійка зовсім не бентежила і вони далі поспішали по своїх справах.

Також не повідомляється, на якому саме маршруті стався конфлікт.

Відео можна подивитися за посиланням.