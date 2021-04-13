В Одесі маршрутник зчепився з пасажиром: бійка була жорсткою

В Одесі стався конфлікт між водієм маршрутки та пасажиром. Справа в тому, що чоловік, який зайшов в автобус, відмовився платити за проїзд. Маршрутник вирішив це просто так не залишати і напав на городянина.
Про цей інцидент повідомили в Telegram-каналі "Вартові Еспресо".
Ціна проїзду в маршрутці Одеси становить 7 гривень, але пасажир не захотів платити.
"В Одесі водій маршрутки вирішив настукати по голові пасажиру, який відмовився платити за проїзд 7 гривень", - сказано в повідомленні.
Сама бійка сталася прямо на проїжджій частині, поруч з пішохідним переходом. Пасажир спочатку намагався дати відсіч водієві, але після якогось часу став сам атакувати й перейшов у наступ.
Зазначимо, що перехожих бійка зовсім не бентежила і вони далі поспішали по своїх справах.
Також не повідомляється, на якому саме маршруті стався конфлікт.
Відео можна подивитися за посиланням.
Як ми раніше писали, у Львівській області водій маршрутки накинувся на ветерана АТО і обізвав його свинею.