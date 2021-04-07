В Одесі "коп" вирішив стати утриманцем веб-моделі і прославився на всю країну

В Одесі затримали співробітника поліції, який вимагав щомісяця у веб-моделі 600 доларів. В іншому разі він погрожував жінці, що залучить її до відповідальності за розповсюдження порнографічних матеріалів у мережі.

На "копа" поскаржилася 33-річна жінка. Оперативники УДВБ НПУ перевірили її скаргу і встановили, що гроші у неї вимагав 25-річний колишній оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

В Одесі затримали поліцейського за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Жінка кожен місяць повинна була перераховувати на банківські картки рідних або знайомих поліцейського 600 доларів. Вимагача затримали після грошового переказу. Правоохоронці також провели обшук.

В Одесі затримали поліцейського за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Одеська обласна прокуратура почала виробництво по 3 ч. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

В Одесі затримали поліцейського за шантаж (фото: npu.gov.ua)

Якщо його провину доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

В Одесі затримали поліцейського за шантаж (відео: YouTube)