В Одесі іноземний студент трагічно загинув на стадіоні: усі подробиці

Трагедія в Одесі (фото: колаж РБК-Україна)

В Одесі на футбольному полі з іноземцем стався нещасний випадок

Студент другого курсу Південноукраїнського національного університету імені Ушинського потрапив у жахливу трагедію під час гри у футбол на стадіоні "Спартак" в Одесі. Про це повідомляє "Думська".

Нещасний випадок стався, коли студент з Туркменістану Сахетгелді Д стояв у воротах, а потім, мабуть, вирішив розім'ятися і повис на них. Залізна конструкція не витримала молодої людини і звалилася на нього.

Ректор вишу Олексій Чебикін розповів, що у хлопця була серйозна травма хребта. Студент помер прямо на стадіоні. За словами ректора, він був дуже інтелігентною людиною.

Трагедія в Одесі (фото: val.ua)

Варто зазначити, що падіння футбольних воріт трапляється досить часто. Причиною більшості подібних випадків є погане кріплення залізної конструкції.

Нагадаємо, що в Прилуках сотні людей прийшли попрощатися з 14-річним Денисом Чаленко, який загинув за дивних обставин. Хлопця знайшли на залізничних коліях, і поліція хотіла списати все на нещасний випадок, але родичі хлопця впевнені, що його вбили.

Напередодні похорону місцеві жителі палили шини і брали штурмом поліцейський відділок, щоб справу переглянули. Завдяки цим протестам було відсторонено місцеве керівництво.