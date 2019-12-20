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В Одесі на хокейному матчі побилися діти: тренер допомагав бити суперників

STYLERЖиття    20.12.2019 - 16:32
В Одесі на хокейному матчі побилися діти: тренер допомагав бити суперників
В Одесі на хокеї побилися діти (Колаж РБК-Україна)

В Одесі діти, які грали в хокей, влаштували між собою бійку

В Одесі на хокейному матчі між командами дітей сталася бійка. Жорстке побоїще влаштували неповнолітні після матчу УМХЛ "Морські вовки"-"Кривбас" 15 грудня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Сергій Суворов.

Цікаво, що тренер команди "Кривбас" не зупинив бійку між хлопцями, а, навпаки, допомагав бити суперників. В результаті дій спортивного наставника є постраждалі хлопчики, у них діагностовано різні травми.

Користувачі мережі в коментарях обурені до глибини душі такими діями тренера.

  • Жах!!!! Він просто кидає дітей на лід!!!! Причому деяких ззаду!!!!! Це метод зупинки бійки?! Прийти і покидати дітей з іншої команди.
  • А заяви в поліцію ніхто не писав?
  • Сумно, що дорослі так себе ведуть. Хотілося б, що б у цей раз все не спустили на гальмах. Дітям якнайшвидшого одужання і повернення в "ладу"!
  • Шоу вийшло. Майже НХЛ.

В Одесі на хокейному матчі побилися діти: тренер допомагав бити суперниківСкріншот коментарів (facebook.com/vesely.kuhar)

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