В Одесі на хокейному матчі побилися діти: тренер допомагав бити суперників

В Одесі діти, які грали в хокей, влаштували між собою бійку
В Одесі на хокейному матчі між командами дітей сталася бійка. Жорстке побоїще влаштували неповнолітні після матчу УМХЛ "Морські вовки"-"Кривбас" 15 грудня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Сергій Суворов.
Цікаво, що тренер команди "Кривбас" не зупинив бійку між хлопцями, а, навпаки, допомагав бити суперників. В результаті дій спортивного наставника є постраждалі хлопчики, у них діагностовано різні травми.
Користувачі мережі в коментарях обурені до глибини душі такими діями тренера.
Скріншот коментарів (facebook.com/vesely.kuhar)