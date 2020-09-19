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В Одесі горе-мати на очах у перехожих побила дворічного сина до струсу мозку

Автор: Володимир Костирін

Жінку після побиття дитини затримала поліція

В Одесі горе-мати жорстоко побила свою маленьку дитину - таке "виховання" жінка влаштувала прямо на вулиці на очах у перехожих вчора ввечері.

Про інцидент розповіла у Facebook начальник служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Никандрова.

Обурені люди викликали поліцію та "швидку", і дворічного хлопчика госпіталізували.

Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.

"Хлопчик у свідомості. У стресі. Ще б", - пише Никандрова.

Також повідомляється, що постраждала дитина буде повністю забезпечена службою у справах дітей усіма необхідними медикаментами.

"Хотілося б вилаятися матом... Тому що цензурних слів у цій історії немає", - обурюється Никандрова жорстокими діями матері, яка так побила сина.

Вона подякувала небайдужим громадянам, які припинили насильство над дитиною - адже це могло б закінчитися дуже плачевно.

Горе-мати вже доставили у відділ поліції. Обставини інциденту з'ясовуються.

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В Одесі мати побила дитину до струсу мозку (фото: facebook.com/julia.nikandrova.7)

Подібне поводження з дитиною викликало гнів українців - у коментарях до публікації користувачі мережі дивуються, як мати могла так жорстоко побити дворічного сина, і вимагають для жінки заслуженого покарання.

  • Такий славний... якою ж твариною треба бути, що б власне дитя бити. Одне радує, що люди це побачили. А могла ж вдома бити та вбити...
  • А що буде з "мамою" цього хлопчика? Чи понесе вона покарання?
  • Це ж з якою силою і ненавистю треба було бити малюка? А головне, за що? Що має статися, щоб мати таке зробила?
  • Шкода, не можна їй руки відрізати
  • Немає слів! Як земля носить таких матусь?!

Раніше повідомлялося, що в Одесі горе-мати з немовлям кидалася під автомобілі, при цьому лаялася матом і билася.

Також ми писали про те, що під Києвом горе-мати кинула однорічного малюка у лісі заради грибів.

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