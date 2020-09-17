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В Одесі горе-мати з немовлям кидалася під автомобілі: лаялася матом і билася

Автор: Людмила Жукова

В Одесі помітили п'яну жінку з немовлям

В Одесі затримали горе-матір, яка відзначилася неадекватною поведінкою. Жінка була з коляскою на дорозі з жвавим рухом. В колясці перебував чотиримісячний малюк. Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова.

Як повідомляє поліція Одеської області, жінка була нетвереза, від неї чули сильний запах алкоголю. Небайдужі люди викликали поліцію, через те, що жінка майже кидалася під автомобілі з коляскою.

Патрульні прибувши на місце, виявили громадянку, яка підходила під опис заявників. У візку вона везла 4-місячного хлопчика. На питання патрульних куди вона прямує, у відповідь почули лайка і мат.

Також вона поводилася агресивно і кидався в бійку. Від жінки було чути різкий запах алкоголю. Патрульні встановили особу громадянки, зв'язалися з її подругою і попросили негайно приїхати.

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Потім малюка передали подрузі. 36-річну матір доставили у відділення поліції. Надалі нею будуть займатися працівники ювенальної превенції.

В Одесі помітили п'яну горе-матір (фото: facebook.com/odesapolice)

Як ми раніше писали, у Чернігові ледь не загинула дитина. ЇЇ врятували небайдужі перехожі, які виявили хлопчика вночі на вулиці.

А також розповідали про те, що під Києвом горе-мати кинула однорічного малюка в лісі заради грибів.

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