В Одесі однорічний малюк отруївся метадоном

В Одесі доставили в лікарню однорічну дівчинку, яка отруїлася сильним наркотиком - метадоном, який принммала її мати. Зараз дитина перебуває у тяжкому стані, а його мати відмовляється розповідати, як це могло статися. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Лікарі вирішили зробити аналіз крові дитині і він показав наявність в крові метадону. Тільки тоді 33-річна мати зізналася, що приймає замісну терапію і, можливо, дівчинка могла проковтнути її ліки.

Після госпіталізації дитини жінка зникла і зараз розшукується поліцією. Лікарі приймають всі можливі заходи для порятунку дівчинки.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 КК України. За злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція веде розслідування події (YouTube)